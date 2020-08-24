В Кировской области прошел конкурс для осужденных «Калина красная»

Осужденные исполнили авторские песни, баллады, романсы и композиции российских музыкантов. Фото: УФСИН России по Кировской области

Композиция осужденных ИК-6 стала лучшей на региональном этапе Всероссийского конкурса «Калина красная». Они исполнили песню «Москва».

В пресс-службе УФСИН России по Кировской области рассказали, что участие в конкурсе приняли все исправительные учреждения региона. Отбывающие наказание исполнили авторские песни, баллады, романсы и композиции российских музыкантов. Члены жюри отдавали предпочтение исполнителям авторских песен. Призовые места в региональном этапе конкурса заняли:

- Первое место - ВИА «Альтаир» ИК-6 c песней «Москва»;

- Второе место - осужденный ИК-3 с песней «Все люди братья и сестры»;

- Третье место занял ВИА «Пятерочка» ИК-5 с песней «Осень».

Многие исполнители подошли творчески к своим номерам. Так, осужденные ИК-6 и ИК-3 сняли музыкальные клипы для своих участников.

Теперь у победителей регионального этапа появился шанс принять участие во Всероссийском конкурсе «Калина красная», который ежегодно проводится в одном из регионов России.

Члены жюри отдавали предпочтение исполнителям авторских песен. Фото: УФСИН России по Кировской области

- «Калина красная» самый крупный в истории России конкурс, направленный на духовную и социальную реабилитацию осужденных, он помогает заключенным вновь почувствовать себя кем-то любимыми и кому-то нужными, пробуждает в них волю к жизни и надежду на лучшее, - рассказали в пресс-службе УФСИН.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте