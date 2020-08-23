Свечинский центр занятости отказался поставить мужчину на учет

Мужчину не хотели ставить на учет из-за того, что он являлся учредителем НКО, которая в данный момент реорганизована. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свече КОГКУ «Центр занятости населения» отказал местному жителю в постановке на учет в качестве безработного. Пособие по безработице помогло бы ему выживать, пока он не найдет себе профессию. Чтобы восстановить справедливость, мужчина обратился в свечинскую прокуратуру.

По итогам проверки стало понятно, почему центр занятости отказал жителю области в услуге. Оказалось, что мужчина был учредителем некоммерческой организации, которая теперь уже не работает. Однако в его трудовой книжке не было записей о трудоустройстве. Этот нюанс и стал камнем преткновения между жителем области и пособием по безработице.

Прокуратура внесла представление руководителю свечинского центр занятости. Правонарушение было устранено. Мужчину поставили на учет в качестве безработного с предоставлением ему пособия.

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