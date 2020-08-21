Кировчан агитируют соблюдать правила дорожного движения

На кировские улицы выехал агитационный автомобиль Госавтоинспекции. Фото: vk.com/gibdd43

На улицы города выехал специальный автомобиль Госавтоинспекции с громкоговорителем, призывающим жителей к безопасному поведению на дорогах. Об этом сообщает областная ГИБДД.

Таким образом ведомство решило напомнить кировчанам о важности соблюдения элементарных правил дорожного движения. Лозунги «Возьми ребенка за руку», «Сбавь скорость», «Автомобиль и алкоголь несовместимы» подкрепляются информацией об ответственности за нарушения ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что горожане прислушаются к советам.

Между тем ведомство напоминает, что основными причинами ДТП становятся нарушения как раз таких основных правил - превышение скорости, пьяное вождение, переход дороги в неположенном месте. И весьма часто ни водители, и пешеходы не задумываются о последствиях несоблюдения этих простых требований. По статистике, за первое полугодие 2020 года на дорогах Кировской области выявили более 97 тысяч нарушений и произошло 625 аварий, в которых получили травмы 818 человек и погибли - 52.