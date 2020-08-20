Беременную жительницу Кильмезского района незаконно уволили из школы

Суд рассмотрел исковое заявление прокурора и удовлетворил его. Фото: epp.genproc.gov.ru

В прокуратуру Кильмезского района обратилась местная жительница, которую незаконно уволили из школы в деревне Малая Кильмезь. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что женщина работала оператором котельной по срочному трудовому договору. Однако зная о том, что заявительница ждет ребенка, директор школы ее уволил с занимаемой должности в связи с истечением срока действия трудового договора. Тем самым была нарушена статья 261 ТК РФ, которая предусматривает запрет на расторжение с беременной трудового договора по инициативе работодателя.

Суд рассмотрел исковое заявление прокурора и удовлетворил его. Сейчас женщина восстановлена на работе с выплатой компенсации за время вынужденного прогула. Кроме того, в отношении директора возбудили административное дело за нарушение трудового законодательства. Материал направлен в Гострудинспекцию Кировской области.

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