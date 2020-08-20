В Октябрьском районе Кирова помогут беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Акция призвана помочь беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Фото: pixabay.com

С 24 августа по 24 сентября в центрах местной активности Октябрьского района пройдет благотворительная акция «Ты не одна». Акция призвана помочь беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Им нужны хозяйственные товары, средства личной гигиены, влажные салфетки, детское питание, бутылочки, соски, пустышки и многое другое. Все собранное передадут в центр «Вифлеем на Вятке».

Дополнительную информацию можно получить у Юлии Овчинниковой по телефону 8-912-734-15-79,