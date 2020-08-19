В Котельничском районе незаконно вырубили лес на один миллион рублей

Объем срубленной древесины составил более 100 куб. метров. Фото: epp.genproc.gov.ru

Колхоз «Колос» заплатит один миллион рублей за незаконную вырубку леса в Котельничском районе Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что на арендуемом колхозом участке незаконно рубили лес, который находился в федеральной собственности. В связи с чем даже были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Однако правоохранительным органам не удалось найти «черных» лесорубов и производства по уголовным делам пришлось приостановить.

Отметим, что объем срубленной древесины составил более 100 куб. метров, а ущерб оценили в один миллион рублей.

Котельничский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием взыскать с колхоза «Колос» компенсацию за причиненный ущерб.

- СПК колхоз «Колос» ненадлежащим образом осуществлял деятельность по борьбе с незаконными рубками в пределах арендованной территории лесного участка, что привело к вырубке лесных насаждений, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Котельничский районный суд признанал исковые требования прокурора законными. Однако ответчик оспорил данное решение в апелляции. В итоге определением Судебной коллегии по гражданским делам Кировского областного суда решение первой инстанции оставлено в законной силе.

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