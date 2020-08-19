Сотрудники УФСИН помогли собраться в школу воспитанникам детского дома

Не остались без внимания и малыши, которые в школу пока не ходят, но тоже любят новые вещи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приближается 1 сентября. А это не только праздник, но и неизбежные расходы. Не остались в стороне от проблем подшефных ребятишек и сотрудники исправительной колонии № 27. Выяснив, что детям остро необходима новая одежда и обувь для посещения занятий и школьные принадлежности, работники учреждения на собранные ими средства приобрели и передали в детский дом все необходимое.

Для ребят, оставшихся без попечения родителей закупили новую одежду и обувь - школьную форму для посещения общих занятий, нарядную для участия в праздниках, спортивную для занятий физкультурой. Не забыли и о письменных принадлежностях - их уложили в новенькие портфели.

Не оставили без внимания и малышей, которые в школу пока не ходят, но тоже любят носить новые вещи.

Руководство детского дома выразило огромную признательность и благодарность за оказанную помощь, а сотрудники в свою очередь заверили, что и впредь готовы помогать детям.