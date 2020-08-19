Кировчане смогут полюбоваться северным сиянием

Сезон наблюдений за прекрасным природным явлением может начаться уже с 20 августа. Фото: Александр ГЛУЗ

Кировчане с завтрашнего дня смогут посмотреть на северное сияние. По информации группы «Любительская метеорология в Кирове», 16 августа на Солнце произошла затяжная вспышка с корональным выбросом. Если проще - именно это может обеспечить появление северного сияния.

К 20 августа выброс должен достичь Земли. Если основной пик воздействия придется на темное время суток, кировчане имеют шансы полюбоваться на красивое явление.

Больше всего в этом отношении повезет жителям северной половины области. Смотреть, к слову, нужно в этом же направлении. Скорее всего, как сообщает группа, будет видна статичная дуга над горизонтом высотой до 10 градусов и выше. Кировчанам советуют снимать сияние на фотоаппарат в режиме выдержки - так его будет видно лучше всего. Кроме того, к области приближается антициклон, который разгонит облака для лучшего наблюдения за прекрасным природным явлением.

Группа обещает сообщить о моменте прихода ударной волны. Если северное сияние появится над горизонтом, можно будет говорить о начале сезона наблюдений.