Региональный оператор незаконно начислял плату за вывоз мусора жителям Юрьянского района

Прокурор Юрьянского района вынес руководителю АО «Куприт» представление об устранении нарушений. Фото: epp.genproc.gov.ru

Жителям деревни Устье Юрьянского района неправильно считали плату за вывоз мусора. К таким выводам пришли сотрудники прокуратуры, которые отреагировали на многочисленные жалобы местных жителей.

В пресс-службе регионального ведомства рассказали, что услуги регионального оператора «Куприт» не соответствовали требованиям закона. А плата за вывоз мусора взималась в полном объеме.

Прокурор Юрьянского района вынес руководителю АО «Куприт» представление об устранении нарушений. Сообщается, что сейчас региональный оператор все же произвел пересчет за вывоз мусора.

Отметим, что это уже не первый подобный случай в Кировской области. Аналогичная ситуация произошла в Фаленском районе. Там жителям четырех деревень также неправильно начисляли плату за мусор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте