В Арбаже 28-летняя девушка два месяца спаивала подростков

За желание пить в компании девушка расплатится годом исправительных работ. Фото: постановочное, к публикации отношения не имеет Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Арбаже 28-летнюю девушку осудили за распитие алкоголя. Точнее - за распитие его с подростками. Об этом сообщила прокуратура Кировской области.

Так, на протяжении двух месяцев осужденная, жительница Арбажа, регулярно выпивала с несовершеннолетними девочками, уговаривая составить ей компанию. Подсудимая уверяла своих вынужденных собутыльниц, что от этого девочки получат приятные ощущения, а еще у них улучшится настроение. И так с февраля по апрель 2020 года.

Суд признал девушку виновной в вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголем. Наказанием для нее стали год и два месяца исправительных работ.