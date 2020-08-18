В Кирове ищут инвестора для проблемного дома на Гороховской улице

Дом на Гороховской улице сейчас находится в высокой степени готовности. Фото: kirovreg.ru

В Кирове продолжают искать инвестора для завершения достройки дома для обманутых дольщиков. 10 августа, по сообщению пресс-службы правительства области, региональный Минстрой объявил конкурс по отбору юрлица, которое займется этим вопросом.

Сейчас речь идет о доме по адресу: улица Гороховская, 21. Сообщается, что здание находится в высокой степени готовности: возведена коробка здания, окна остеклены, для монтажа системы отопления закуплены материалы. Вода и электричество уже подведены к дому, и даже выполнено частичное благоустройство.

Компания, которая займется достройкой дома и завершит ее, в качестве вознаграждения получит земельные участки - такова мера господдержки для обманутых дольщиков. Дом №21 на Гороховской станет вторым объектом, достроенным таким образом. Первым стал дом на улице Ленина, 145 в 2018 году.