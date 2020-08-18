Жителю Фаленского района дали девять лет «строгача» за убийство собутыльника

За пьяную поножовщину мужчине дали девять лет колонии строгого режима. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Фаленском районе осудили жителя одной из местных деревень. Как сообщает кировский Следком, мужчина убил своего собутыльника. Инцидент произошел 14 марта текущего года.

Тем вечером в Фаленскую ЦРБ из села Никольского привезли 29-летнего молодого человека с ножевым ранением живота и порезами на предплечье. Несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался в больнице. По факту его смерти возбудили уголовное дело.

Позже следствие установило, что в тот вечер молодой человек выпивал со своим 35-летним знакомым. Как выяснилось, в какой-то момент собутыльники поссорились, и один из них схватил нож. Подозреваемого нашли и допросили. Вины тот отрицать не стал, признавшись в совершенном.

Суд вынес приговор за убийство: девять лет колонии строгого режима. Кроме того, в качестве дополнительного наказания мужчине дали ограничение свободы сроком на один год.