Кировский «большой» трамплин начали разбирать

Сейчас трамплин частично разбирают, чтобы избежать его разрушения. Фото: vk.com/zlo43

В Кирове начали разбирать Трамплин К-90, называемый в народе просто «большим трамплином». Информацию, появившуюся в соцсетях, подтвердили в управлении по делам молодежи, физической культуре и спорту. Дело в том, что деревянные конструкции в нижней части горы разгона и на горе приземления уже пришли в негодность.

Несмотря на то, что объект уже давно не используется по назначению, однако его поддерживают в безопасном состоянии. Сейчас часть деревянного настила пришла в аварийное состояние. И ее придется демонтировать, чтобы избежать разрушения всего трамплина.