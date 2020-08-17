В Кирове бесправница на иномарке сбила 4-летнего мальчика

Авария произошла на улице Профсоюзной. Фото: vk.com/gibdd43

14-16 августа на территории Кировской области произошло 12 ДТП, в которых 14 человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В пятницу, 14 августа, в 15.25 на улице Профсоюзной произошла авария. По предварительным данным, 38-летняя бесправница на автомобиле Ford Focus сбила 4-летнего мальчика, который неожиданно выбежал на проезжую часть. В результате аварии ребенок получил травмы. К счастью, они оказались несерьезными и помощь врачей ему не понадобилась.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.