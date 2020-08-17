Верхнекамский район готовятся преобразовать в округ

Вместо десяти администраций сельских поселений будет образована одна администрация муниципального округа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из районов Кировской области планируют провести реформу местного самоуправления. Власти собираются объединить поселения Верхнекамского района в муниципальный округ.

Сейчас на сайте администрации опубликована информация об основных преимуществах и положительных сторонах образования Верхнекамского муниципального округа. Один из приводимых плюсов такого преобразования - уменьшение числа чиновников и расходов на управленческий аппарат:

- вместо десяти глав муниципальных образований будет существовать одна должность главы муниципального округа;

- вместо поселковых и сельских Дум будет образован один представительный орган муниципального округа;

- вместо десяти администраций сельских поселений будет образована одна администрация муниципального округа.

Кроме того, статус сельских поселений не изменится: для жителей сохранятся льготы, компенсации и другие тарифы поддержки населения.

Более подробно с приведенными аргументами можно ознакомиться здесь.

Отметим, что до 1 ноября власти преобразуемых муниципальных образований должны представить мнения жителей. В случае положительного ответа, правительство области подготовит соответствующий законопроект.

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