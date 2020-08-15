«Здесь некогда гулял и я...»: у кировчан есть возможность прикоснуться к древней Вятке

Кировчане смогут прикоснуться к камням старинной мостовой. Фото: muzey43.ru

Кировчане смогут прикоснуться к истории своего города. Как сообщили в пресс-службе областного краеведческого музея, учреждение открыло выставку под романтическим названием «Здесь некогда гулял и я...», на которой можно полюбоваться на артефакты ушедшей эпохи.

Так, среди интересных вещей - камни старинной мостовой, по которой ходили и ездили жители еще Вятки в начале двадцатого века. Кроме того, горожане смогут оценить изделия Императорского фарфорового завода с видами Кирова. Прежде эти экспонаты никогда и нигде не выставлялись.

Любители живописи смогут познакомиться со старинным обликом города через картины и фотографии, а также предметы быта. Это и улочки, и переулки, и дома, и просто прохожие. Помимо этого, можно будет увидеть город с точки зрения приезжих. Во второй части экспозиции будет работать выставка работ современных художников из других краев, которых некогда покорил Киров. Отдельный раздел посвящен работам кировского художника-графика Александра Люстрицкого, жившего с 1910 по 1974 годы. В его работах запечатлены пейзажи города с 30 по 70 годы прошлого века.

Выставка уже открылась и будет работать до середины октября текущего года.