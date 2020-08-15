Кировчанин устроил пьяные гонки с росгвардейцем на капоте машины

За наезд на росгвардейца и слив бензина мужчина получил два с половиной года колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове местного жителя осудили за наезд на сотрудника Росгвардии и слив бензина. Инцидент произошел, по данным городской прокуратуры Первомайского района, в конце зимы, 28 февраля нынешнего года.

Все началось с того, что у одного из местных таксистов во время смены закончился бензин. Платить за него, как все, мужчина не пожелал, и приметил себе припаркованную неподалеку «Газель». Слив горючее из чужой машины, он решил было скрыться с места преступления, но забуксовал и не смог вовремя выбраться. Тут-то его и заметили сотрудники Росгвардии.

Стражи порядка подошли выяснить ситуацию и приметили в салоне канистру бензина, а также запах - горючего и горячительного. Проще говоря, таксист оказался еще и пьяным. Да и от кражи отпираться не стал. На сообщение о том, что его придется доставить в полицию, мужчина резво заперся в машине, заблокировав двери, и дал по газам. На его пути оказался один из стражей порядка, что не смутило пьяного Шумахера. Росгвардейца это тоже не остановило. В итоге несколько метров таксист проехал с человеком на капоте, после чего последнему это надоело, и он спрыгнул с автомобиля. А таксист тут же укатил.

Преследование продолжилось уже на четырех колесах. Далеко кировчанин не уехал, влетев в сугроб у одного из домов. Поняв, что выбраться не успеет, выскочил из машины и побежал на своих двоих, но, опять же, недалеко - задержали его довольно быстро.

За все совершенное суд вынес мужчине приговор: два с половиной года в колонии строгого режима. И лишение прав сроком на еще два года.