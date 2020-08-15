Коронавирус в Кирове: 122 пациента выздоровели за минувшие сутки

Более сотни пациентов выписались накануне из инфекционных госпиталей. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Кировской области вновь выявили с полсотни новых случаев заражения. 52 человека госпитализировали в инфекционные стационары с симптомами болезни. Вышло же из них практически рекордное количество. Накануне из больниц выписались 122 человека, вылеченных от COVID-19.

По данным федерального оперштаба, накануне от коронавируса скончался еще один житель нашего региона.

Таким образом, по состоянию на 15 августа 2020 года в Кировской области выявили:

- 5646 случаев заражения с симптомами болезни;

- 4867 выздоровевших;

- 85 умерших;

- 3039 человек находятся на домашнем карантине;

- 52085 жителей и гостей региона сняли с него за весь период.

В инфекционных стационарах сейчас лечатся 714 пациентов с диагнозом «коронавирус». У 439 из них болезнь протекает с пневмонией. Количество пациентов, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, увеличилось до 19. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Из них к аппарату ИВЛ подключены пять человек.