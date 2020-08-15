Пасмурно и небольшой дождь: погода в Кирове на субботу, 15 августа

Температура воздуха составит до +15 градусов днем и до +11 - ночью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние несколько дней небо стабильно хмурилось, и вот наконец настроение у погоды испортится. В субботу, 15 августа, в Кирове ожидаются дожди с утра и до вечера - правда, небольшие. А местами и вовсе преимущественно осадков не прогнозируется. Но все же рекомендуем взять с собой зонтик.

Температура воздуха составит до +15 градусов днем и до +11 - ночью. Сильного ветра синоптики не обещают.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса Яндекс.Погода.

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