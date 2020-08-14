В Даровском полиция прополола огород местного любителя мака

За выращиване мака мужчине может грозить до двух лет тюрьмы. Фото: Михаил ПАТЛИС

Даровская полиция забрала с приусадебного участка одного из местных жителей кусты мака. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, акция прошла в рамках операции «Мак». Некто сообщил, что в огороде у одного из жителей райцентра растут наркосодержащие растения.

Полиция выехала на место для проверки. На грядках у дома действительно гордо возвышались кусты мака в количестве 32 штук. Все их выкопали и забрали на экспертизу, которая и показала: растение относится к наркосодержащим. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и решает, заводить ли уголовное дело на незадачливого любителя флоры. Если «да» - мужчине грозит до двух лет тюрьмы по статье 231 УК РФ.

Кировское УМВД призывает жителей региона сообщать о незаконно выращиваемых и дикорастущих наркотических растениях на территории области. Информацию можно сообщить по телефонам: (8332) 588-368, 589-777 или 02 (102).