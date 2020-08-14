В Омутнинском районе 71-летний пенсионер напал на полицейского с ножом

За нападение с ножом на полицейского мужчине дали пять лет колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омутнинском районе осудили 71-летнего пенсионера за нападение на сотрудника полиции. По сообщению прокуратуры и Следкома Кировской области, бывший сотрудник МВД и ветеран труда, будучи пьяным, ударил в живот лейтенанта, приехавшего усмирить мужчину.

Инцидент произошел почти год назад, 8 сентября 2019 года, в поселке Восточный. Некий мужчина, уже не молодой и сильно пьяный, вел себя более чем неадекватно - орал матом и бил стекла здания. К нему отправили сначала одного сотрудника полиции, а после - второго, когда один не смог совладать с буйным мужчиной. Пенсионеру заявили, что его придется доставить в полицию. И тогда началось…

Мужчина скрылся в близстоящем магазине, и лейтенант полиции последовал за ним. Пенсионер в панике схватил с прилавка нож и пырнул им стража порядка. Попытался он достать клинком и второго полицейского, однако тот смог блокировать удар и обезвредить буйного мужчину.

На 71-летнего жителя поселка завели уголовное дело. Выяснилось, что характеристика у мужчины исключительно положительная: ранее не судим, ветеран труда и пенсионер МВД, обладатель почетных грамот, благодарностей и ведомственных медалей. Кроме того, он признал свою вину, пусть и частично, и раскаялся, принеся извинения пострадавшему, а также выплатил компенсацию за моральный ущерб. Смягчающим обстоятельством стали также возраст, состояние здоровья и наличие некоторых травм. В итоге суд вынес приговор: пять лет колонии строгого режима.