Корзины и шкатулки, изготовленные осужденными в Кировской области, стали самым популярным товаром

Такие сувениры из дерева посетители ярмарки покупали и для себя, т на подарки. Фото: УФСИН России по Кировской области

На ярмарке, которая прошла в социально-культурном центре «Семья», особым спросом пользовались товары, представленные учреждениями УФСИН России по Кировской области.

Самыми популярными товарами оказались плетеные из лозы корзины: в наших краях начался сезон сбора грибов и ягод. Спросом пользовались и резные шкатулки из дерева: их обычно берут на подарки. Кроме того, на ярмарке были плетеная мебель, кухонные наборы, скалки, посуда, разделочные доски, сувениры, шашки, нарды, скворечники.

Посетители ярмарки отметили, что таких товаров не найти в обычном магазине, оценили качество и цены.

Товары ярмарки изготовили осужденные из Кирово-Чепецка, Омутнинского и Верхнекамского района Кировской области. В колониях региона налажено более 20 производств, трудоустроено 5 тысяч осужденных, что по численности равно большому заводу. Они выпускают широкий ассортимент товаров - от традиционной сувенирной продукции, пиломатериалов, до мебели, пластиковых окон, светодиодных светильников, армированной колючей ленты. Работает швейное и обувное производство, открыто производство муки, круп, выпускается тротуарная плитка, дорожные бордюры, металлические урны, теплицы. Осужденные получают зарплату, выплачивают по судебным искам. В исправительном учреждении они приобретают рабочие профессии, которые помогут им трудоустроиться после освобождения. Труд - самое эффективное средство исправления, считают специалисты УФСИН.