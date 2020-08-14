В зоологическом музее откроется постоянная выставка «Зоологи Кировской области»

Это дань уважения ученым, изучавшим с конца XIX века фауну Вятской губернии и Кировской области. Фото: admkirov.ru

К 15-летию Кировского зоологического музея, 20 августа в нем откроется постоянная выставка «Зоологи Кировской области». это дань уважения ученым, изучавшим с конца XIX века фауну Вятской губернии и Кировской области «Героями» выставки станут 34 ученых.. Экспозиция познакомит посетителей с фотографиями, биографиями зоологов, расскажет о вкладе каждого из них в изучение животного мира Вятского края.