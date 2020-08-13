Иностранные студенты растопили самовар в центре Кирова

Студентам очень понравилось растапливать самовар. - https://vk.com/info.vgsha

7 августа молодые студенты из Сенегала, Судана, Египта, Конго, Кот-Д’Ивуара, обучающиеся в Вятской ГСХА, побывали в музее Вятского самовара. Пост об этом появился в группе академии. Ребятам рассказали об истории самовара в России, а затем они сами попробовали растопить символ русского гостеприимства. Они удивились, что лучшим топливом для быстрого закипания воды является древесный уголь.

Под конец дня студенты посоревновались в меткости по забрасыванию шишек в жаровую трубу и поиграли в викторину. Подарком для них стал чай из трав, собранных на территории Кировской области, и рассказ о древних традициях чаепития. Студенты очень хорошо отозвались о экскурсии. По их признаниям, у них осталась масса впечатлений и фотографий об этом дне.