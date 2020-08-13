В Кирове на перекрестке столкнулись две легковушки

На нерегулируемом перекрестке столкнулись две легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло семь ДТП, в которых 10 человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В среду, 12 августа, в 9.25 ну улице Горбачева произошло серьезное ДТП. На нерегулируемом перекрестке столкнулись две легковушки. По предварительным данным, 37-летняя женщина-водитель автомобиля LADA Kalina при выезде со второстепенной дороги врезалась в Chevrolet Lacetti. От удара иномарку откинуло на тротуар. В результате аварии оба водителя получили травмы.

От удара иномарку откинуло на тротуар. Фото: vk.com/kirov_blacklist

Еще одна похожая авария произошла на улице Короленко. На нерегулируемом перекрестке не смогли поделить дорогу легковушки Datsun и KIA Rio. В результате ДТП травы получили 33-летний водитель KIA и его 75-летняя пассажирка. К счастью, они оказались несерьезными и помощь врачей им не понадобилась.

Авария произошла на улице Короленко. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.