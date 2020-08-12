Кировчанина, потерявшего много крови, спас сотрудник УФСИН

Станислав Киселев - единственным обладатель крапового берета в УИС Кировской области. Фото: предоставлено УФСИН России по Кировской области

Сотрудник отдела спецназначения «Алмаз» Станислав Киселев вместе с женой утром были во дворе дома. Супруги услышали звук разбитого стекла со стороны продуктового магазина. Они сразу направились туда.

- Мы подбежали на крыльцо магазина и увидели лежащего на асфальте мужчину, истекающего кровью, рассказал Станислав. - У мужчины была повреждена бедренная артерия. За пару секунд потерпевший потерял около 2 литров крови. Сотрудник УФСИН из своего брючного ремня сделал импровизированный жгут и наложил на ногу пострадавшего. В это время его жена вызвала скорую помощь. - Мужчина от шока потерял сознание и побелел, - пояснил Станислав Киселев. - Он перестал дышать и его пульс периодически не прощупывался. О том, что он жив, я понял лишь по суженным зрачкам. Машина «скорой помощи» приехала через 15 минут. Сотрудник УИС помог погрузить пострадавшего на носилки. Мужчину госпитализировали в реанимационном отделении Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. По словам врачей, быстрая реакция сотрудника спецназа помогла спасти ему жизнь! Стоит отметить, Станислав Киселев является единственным в уголовно-исполнительной системе Кировской области обладателем крапового берета. Это не просто форменный головной убор, а знак высокого отличия. Его получают лишь самые лучшие бойцы.

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