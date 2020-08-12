В Кировской области бухгалтер заплатит 230 тысяч штрафа за махинации на 125 тысяч рублей

Суд признал бухгалтера виновной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший главный бухгалтер администрации Кокуйского сельского поселения Сунского района предстала перед судом за хищение бюджетных денег. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Следствием установлено, что бухгалтер во время начисления зарплаты работникам администрации Кокуйского сельского поселения, завышала себе сумму, которая должна была быть выплачена. Деньги ей зачислялись на банковскую карту, и женщина тратила их по собственному усмотрению. В результате таких махинаций бухгалтер смогла заполучить 125 тысяч рублей.

Сообщается, что в ходе следствия женщина признала свою вину и добровольно возместила ущерб. В итоге суд признал бухгалтера виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в 230 тысяч рублей. Отметим, что приговор в законную силу еще не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте