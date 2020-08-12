В Кирове грузовик смял отечественную легковушку

В 13.40 на улице Ломоносова произошла серьезная авария. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие стуки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых семь человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Во вторник, 11 августа, в 13.40 на улице Ломоносова произошла серьезная авария. По предварительным данным, 85-летний водитель автомобиля «ИЖ» на регулируемом перекрестке врезался во встречный грузовой автомобиль КамАЗ-54115. На опубликованных кадрах с места аварии видно, что отечественную легковушку буквально смяло под многотонным грузовиком. В результате аварии водитель «ИЖ» получил тяжелые травмы. Ему срочно понадобилась помощь медиков.

Отечественную легковушку буквально смяло под многотонным грузовиком. Фото: vk.com/kirov_blacklist

Еще одна авария с участием фуры произошла на 179-ом километре трассы «Вятка». Водитель Mitsubishi Pajero на нерегулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем КамАЗ-5490. В результате ДТП травмы получил 32-летний водитель иномарки. К счастью, они оказались несерьезными и помощь врачей ему не понадобилась.

Водитель Mitsubishi Pajero на нерегулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем КамАЗ-5490. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.