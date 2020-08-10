В Кировской области колхоз незаконно купил здание детского сада

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Кировской области признал незаконным договор купли-продажи между администраций Фаленского района и СПК «Колхоз имени Свердлова». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Ведомство нашло значительные нарушения в сделке, которая состоялась в декабре 2019 года. Согласно договору купли-продаж СПК «Колхоз имени Свердлова» приобрел здание детского сада площадью 245,7 кв. метра с земельным участком площадью 3400 кв. метров. Но начальная цена аукциона была занижена. Помимо этого, в документах была указана неверная площадь объекта. Фактически она составляет 500 кв. метров.

Однако представители колхоза прекрасно знали, что площадь здания значительно больше. Ведь СПК «Колхоз имени Свердлова» располагается там же, где и приобретенное им имущество.

- Выявленные нарушения свидетельствовали о введение в заблуждение потенциальных участников торгов, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Данный факт послужил основанием для обращения в суд с иском о признании результатов торгов и договора купли-продажи недействительными. В итоге требования прокуратуры удовлетворены, а сделка признана недействительной. Отметим, что на данный момент решение суда в законную силу не вступило.

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