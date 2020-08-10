В Белой Холунице в пожаре погиб 73-летний пенсионер

Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Елькина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие выходные дни на территории Кировской области зарегистрировано 13 пожаров, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

В субботу, 8 августа, вечером в городе Белая Холуница произошел пожар, который унес жизнь 73-летнего пенсионера. Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Елькина. Огонь практически полностью уничтожил здание. На месте пожара спасатели обнаружили тело хозяина дома.

Сообщается, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.