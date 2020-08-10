Кировчанка надеялась получить денежный бонус, но лишилась своих средств

Женщина сообщила реквизиты банковской карты и полученный в SMS-сообщении код, после чего с ее счета списали 17 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

Кировские СМИ рассказывают о случаях мошенничества ежедневно. Но жители нашей области то ли не читают новости, то ли не доверяют им. Зато верят телефонным звонкам и сообщениям в соцсетях от лжесотрудников банков и «друзей», предлагающих помощь в получении выигрышей и компенсаций.

Очередной случай произошел в областном центре. В УМВД России по городу Кирову обратилась 51-летняя женщина. В соцсети ей пришло сообщение якобы от подруги. Она написала, что один из банков раздает денежные призы. И предложила кировчанке свою помощь в получении этого подарка. Только для перечисления бонуса нужно назвать реквизиты банковской карты и полученный в SMS-сообщении код. В переписке женщина отправила всю требуемую информацию. Но сумма на ее счете не увеличилась, а наоборот, уменьшилась на 17 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что страница «подруги» оказалась копией, созданной неизвестным злоумышленником. Его личность устанавливается в рамках расследования уголовного дела, которое возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

ВАЖНО

Полицейские напоминают жителям региона: не передавайте реквизиты своих банковских счетов и кодов подтверждения операции из SMS- и Push-сообщений. Если вы ждете от кого-то денежный перевод, отправителю достаточно сообщить только номер своей банковской карты. Старайтесь не вести разговоры о деньгах в переписке в соцсетях или Интернет-мессенджерах – они могут оказаться взломанными. Во время личной встречи или звонка по знакомому номеру телефона вам проще понять, с кем именно вы общаетесь.

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