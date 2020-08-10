Директор кировской организации подозревается в коммерческом подкупе

В 2019 году мужчина за деньги оформил три удостоверения о повышении классификации в сфере архитектуры. Фото: Анастасия Осипова

На директора кировской некоммерческой организации завели уголовное дело. В пресс-службе СК РФ по Кировской области сообщили, что в 2019 году мужчина за деньги оформил три удостоверения о повышении классификации в сфере архитектуры. Согласно документам, специалисты якобы прошли все положенные курсы. Тогда как в действительности обучение кадров не проходило.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Отметим, что за коммерческий подкуп директору НКО может грозить до трех лет лишения свободы.

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