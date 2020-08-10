В Кирове начали работать четыре ярмарки

Одна из ярмарочных площадок организована на Театральной площади. Фото: admkirov.ru

В городе сняты еще не все ограничения, вызванные распространением коронавируса. В связи с этим ярмарочная торговля разрешена только на открытом воздухе. Об этом сообщили в департаменте экономического развития и предпринимательства.

На 10 августа организовано четыре такие площадки:

- на Театральной площади;

- у Дворца культуры «Родина»;

- мкр. Радужный, пр. Строителей, д. 3;

- мкр. Коминтерн, ул. Торфяная, д.11/2.

14 августа начнет работу ярмарка «Медовый спас». Продажа меда будет организована на Октябрьском проспекте, 149 и улице Ломоносова, 33.