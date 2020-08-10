В Кировской области пропал житель села Лойно

Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Верхнекамском районе пропал 56-летний мужчина. Житель села Лойно Иван Гаврилович Попонин 3 августа ушел в лес. С тех пор мужчину не видели и информации о его местонахождении нет.

Иван Гаврилович среднего телосложения, рост - 170 см, светлые глаза, седые короткие волосы. Мужчина был одет в зеленую камуфляжную куртку, темно-синие брюки, черные резиновые сапоги. На нем был также красный платок, в руках - корзина.

Все, кто что-либо знает о местонахождении мужчины или хочет помочь в поисках, могут позвонить инфоргу поиска: 8-953-681-56-88 или по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.