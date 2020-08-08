Небольшой дождик: прогноз погоды в Кирове на субботу, 8 августа

В субботу в городе будет идти небольшой дождь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выходные не порадуют кировчан теплой погодой. Так, по прогнозу синоптиков, в субботу в городе будет идти небольшой дождь, а днем и вечером возможна гроза.

Утром, 8 августа, ожидается +18 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов, но уже в обед начнется небольшой дождь. Синоптики обещают, что он будет идти до самого вечера. Уже ближе к ночи температура опустится до +17 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-8 м/с, а его максимальные порывы достигнут 10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

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