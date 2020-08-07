В Кирове до 15 сентября ограничат движение по улице Добролюбова

Заказчиком работ выступает Кировская теплоснабжающая компания. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Кирове ограничат движение еще на одной улице. С 7 августа до 15 сентября перекроют улицу Добролюбова от 2-го Краснофлотского переулка до улицы Шинников. Причина, как и на многих других городских дорогах - ремонт тепловых сетей. Выполнять реконструкцию будет ООО «СУ СПЕЦСТРОЙ». А заказчиком работ выступает Кировская теплоснабжающая компания.

Как сообщили в администрации Кирова, автомобили экстренных служб все же смогут проезжать по улице Добролюбова. Согласно постановлению горадминистрации, их должны пропускать, несмотря на земляные работы.

Другим транспортным средствам предлагают объезжать раскопанный участок по улицам Шинников, Чернышевского и Стахановской.

Напомним, что из-за ремонта тепломагистралей также с 4 по 21 августа перекрыта улица Щорса и с 7 августа до 1 октября - Казанская.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте