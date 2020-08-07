В Кикнурском районе пропала женщина

Вараксина Лидия Аркадьевна, невысокого роста (155 см), худощавая. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Кировской области

Жители деревни Большой Шудум Кикнурского района и волонтеры отряда "Лиза Алерт" разыскивают Вараксину Лидию Аркадьевну. Ее никто не видел с 14 июля.

Пропавшая невысокого роста (155 см), худощавая, волосы темно-русые с проседью, подстрижена коротко, глаза карие. Одета в мужскую рубашку в клетку и черные штаны, на ногах черные сланцы. С собой у нее была сумка.

Водителей, которые 14 июля проезжали по трассе «Киров – Нижний Новгород», просят проверить видеорегистраторы – может быть, кто-то из них подвозил Лидию Аркадьевну.