Сколько зарабатывают кировские следователи

Сведения о доходах опубликованы на официальном сайте СК РФ по Кировской области. Фото: kirov.sledcom.ru
Кировские следователи отчитались о своих доходах в 2019 году. Сведения опубликованы на официальном сайте СК РФ по Кировской области.
Руководитель управления полковник юстиции Андрей Виноградов задекларировал доход в размере 3,58 миллиона рублей. Частной собственности у следователя нет. В пользовании у него находится две квартиры (одна из них служебная), жилой дом и земельный участок.
Первый заместитель руководителя управления полковник юстиции Марат Галиханов отчитался о доходе в 6,8 миллиона рублей. В собственности - 1/3 доли квартиры, в пользовании - служебное жилье. Супруга следователя заработала 5,1 миллиона рублей.
У заместителя руководителя управления полковника юстиции Андрея Ситчихина в собственности находится автомобиль KIA Sportage. Собственной недвижимости следователь не имеет, а в пользовании у него две квартиры (безвозмездное пользование и найм). Доход Андрея Валерьевича составил более 3 миллионов рублей, а супруга задекларировала - 640 тысяч рублей.
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