Известный кировский писатель отпраздновал юбилей

Губернатор Игорь Васильев в гостях у Владимира Ситникова. Фото:kirovreg.ru

28 июля свой 90-й день рождения отметил заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России, почетный гражданин Кировской области писатель Владимир Арсентьевич Ситников.

Вся его жизнь патриарха вятской литературы связана с родной Кировской областью. Первая его повесть «Ищу призвание» вышла в 1958 году в Кировском книжном издательстве. С той поры Владимир Ситников выпустил более 70 книг: романов, повестей, рассказов, очерков, пьес, которые опубликованы во многих известных журналах и издательствах страны. По пьесам вятского писателя «Райская обитель», «Толкач из Парижа», «Во всю Канаринскую» с успехом шли постановки на сцене Кировского драматического театра.

Много лет Ситников отдал кировской журналистике: нет ни одного района в регионе, так или иначе, не упомянутого в статьях и очерках, вышедших из-под его пера. На протяжении многих лет он руководил областной писательской организацией, его труд вложен в «Энциклопедию земли Вятской» и многотомную Антологию Вятской литературы.

Возраст – творчеству не помеха: в 2018 году вышел в свет сборник рассказов и повестей Ситникова «Бабье лето в декабре», в 2019 году — роман «Брусника созревает к осени». К юбилею писателя издали его роман «Черный квадрат с махоньким просветом» , а также переиздан сборник рассказов «Русская печь». Новое произведение автора повествует о судьбе начинающего одаренного художника, который, несмотря на перипетии судьбы, сумел сохранить чистоту души.

Ко дню рождения Владимира Ситникова губернатор Игорь Васильев вручил ему Почетный знак «За заслуги перед Кировской областью» и пожелал юбиляру здоровья, неиссякаемой творческой энергии, вдохновения и оптимизма.

Владимир Ситников по-прежнему активный участник многих акций: дней литературы в районах, семинаров, дискуссий, презентаций, постоянно выезжает на встречи с читателями, особенно с юными кировчанами.

Популярными среди взрослых стали произведения: «Летние гости», «Свадебный круг», «Бабье лето в декабре», «Эх, кабы на цветы да не морозы». Детям полюбились повести «Красава-матушка», «Медовая поляна», «Клюква-жаровица», «Настин двор».