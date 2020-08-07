Клещи покусали уже почти 12 тысяч жителей Кировской области

В текущем году на исследование кировчане сдали в медицинские учреждения 10249 клещей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировской области клещи покусали 11857 человек, среди них 2240 детей. Такие данные приводит Роспотребнадзор на 6 августа. В результате 27 взрослых и 6 детей заболели клещевым энцефалитом. Болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз - Ред.) обнаружили у 55 человек, один из которых заразился через сырое козье молоко. Среди подхвативших болезнь Лайма 11 детей.

Всего на исследование кировчане сдали в медицинские учреждения 10249 клещей. Возбудителя клещевого вирусного энцефалита обнаружили в 117 насекомых. Всем, кто обратился за помощью, сделали необходимые профилактические процедуры.

Но главная защита от этих заболеваний - не допускать присасывания клещей. Находясь на природе нужно время от времени осматривать одежду и кожные покровы, и при обнаружении клеща сразу его удалить. Лучше сделать это в медучреждении, но если его поблизости нет, постараться удалить самостоятельно. Насекомое важно сохранить и сдать на исследование.

Клещей принимают для исследования на наличие возбудителей инфекций:

- в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», г. Киров, ул. Свободы, д. 64-а, телефон: 8 (8332) 38-57-54;

- в Медицинский центр «Лайт», г. Киров и в муниципальных районах области, телефоны Call-центра 8 (8332) 711-100, 255-100;

- в ООО «Афло-центр», г. Киров, ул. Володарского, д. 60, телефон: 8 (8332) 68-03-03.