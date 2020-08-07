В Кирове выявили 250 рекламных конструкций, установленных без разрешения

В городе разработают дизайн-код, определяющий правила размещения вывесок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава города Кирова Елена Ковалева провела очередной прием граждан, в ходе которого кировчане могли лично задать волнующие их вопросы. Одна из посетительниц посетовала на обилие различных вывесок на фасадах домов, которые портят облик города.

Елена Ковалева ответила, что способы размещения наружной информации регламентируются Правилами внешнего благоустройства города, однако не все владельцы рекламных конструкций им следуют. С начала года выявлено 250 рекламных конструкций, установленных без разрешения. Если владельцы самостоятельно их не демонтируют, работы проводятся за счет бюджета с последующей компенсацией затрат с хозяев конструкции.

С целью создания общего внешнего вида зданий разрабатываются паспорта наружной отделки фасадов, которые содержат в том числе информацию, где должны быть размещены вывески и средства наружной информации. Кроме того, в городе разработают дизайн-код, определяющий правила такого рода.

– В преддверии 650-летия города важно обеспечить сохранность единого архитектурного стиля как исторического центра Кирова, так и строящихся микрорайонов. Важно обеспечить сохранение сбалансированного архитектурного облика областного центра, - подчеркнула Елена Ковалева.