В Кирове отремонтировали улицу Производственную

Всего в 2020 году по новым технологиям будет отремонтировано 10 дорог. Фото: admkirov.ru

Одну из главных улиц города Кирова – Производственную – отремонтировали и приняли в эксплуатацию. На ней поменяли асфальтовое покрытие, обустроили остановки общественного транспорта и починили съезд к Мезринско-Петелинскому кладбищу.

Ремонт вели только по ночам: днем это слишком оживленная магистраль. При ремонте впервые в Кирове использовали асфальт новой марки - ЩМА-16: он прочнее обыкновенного, и дорожники надеются, что он прослужит дольше обычного.

Всего в 2020 году по новым технологиям будет отремонтировано 10 дорог, в том числе улица Дзержинского с новым мостом.

В Кирове принято в эксплуатацию 48 улиц из 62. Большинство из оставшихся 14 объектов находятся в высокой степени готовности.