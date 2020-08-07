Кировские сотрудники ГИБДД вновь проведут «сплошные проверки»

Сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут «сплошные проверки». Главная цель таких мероприятий - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В пресс-службе ГИБДД по Кировской области сообщили, что традиционно вместе с сотрудниками Госавтоинспекции на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

«Сплошные проверки» пройдут в Ленинском и Первомайском районах Кирова. Известно, что они состоятся 7 и 8 августа. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова.

- Профилактическое мероприятие предполагает остановку транспортных средств на заранее выбранных участках дорог в областном центре, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность. В целях избежания конфликтных ситуаций во всех патрульных автомобилях ДПС будет вестись видеосъемка.

За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Кировской области были задержаны 44 нетрезвых водителя. Кроме того, инспекторам удалось пресечь 687 правонарушений.

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