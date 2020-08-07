В Кировской области на полигоне в Осинцах произошел несчастный случай

На мужчину с котлована скатился рулон полиэтиленовой пленки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На полигоне ТБО «Осинцы» пострадал 39-летний рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Кировской области.

Ведомство начало проверку по факту травмирования рабочего. По предварительным данным, на мужчину с котлована скатился рулон полиэтиленовой пленки, который его придавил. В результате происшествия рабочий получил травмы. Его срочно доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Сейчас рабочему назначена судебная медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда здоровью. Помимо этого, сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства с какой целью пострадавший находился на полигоне, а также проверяют состоял ли он в трудовых отношениях с организацией.