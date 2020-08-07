В Киров возвращается дождь: прогноз погоды на пятницу, 7 августа

В 9 утра в Кирове возможно начнется небольшой дождик.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Не забудьте зонтик. По прогнозу синоптиков, в 9 утра в Кирове начнется небольшой дождик, который продлится до 15.00.
Утром, 7 августа, температура воздуха опустится до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +21 градуса. Однако в это же время начнется гроза. А уже ближе к вечеру температура опустится до +16 градусов.
Синоптики обещают, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-8 м/с, а его максимальные порывы достигнут 12 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
Метеозависимым людям ничего не угрожает - геомагнитная обстановка спокойная.
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