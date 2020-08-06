Телефонные мошенники выманили у кировчанки больше миллиона рублей

На АОН полагаться нельзя Фото: Иван МАКЕЕВ

Телефонные мошенники выманили у жительницы Кирова больше миллиона рублей.

В полицию обратилась 60-летняя кировчанка. Она рассказала, что несколько дней назад ей стали звонить с номеров, похожих на банковские, люди, представившиеся сотрудниками банка. Они знали ее имя-отчество.

Женщину запугали тем, что якобы от ее имени кто-то пытается оформить банковские займы. И уговорили помочь поймать мошенников. Для этого она сама оформила кредит на большую сумму, а деньги ей сказали «для защиты от воров» перевести на специальные «безопасные» счета. Что «безопасные» счета оказались номерами мобильных телефонов, женщину не смутило – а может быть, она просто не обратила внимания. Таким образом мошенникам достались 1 млн 162 тысячи рублей. Теперь полиции предстоит выяснять, где находятся аферисты. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Полицейские еще раз напоминают кировчанам, что любые телефонные просьбы и требования перевести деньги могут исходить только от мошенников. Банки никогда не звонят клиентам с подобными просьбами. На автоматический определитель номера полагаться нельзя: у злоумышленников есть способы изменить определяющийся во время номер телефона на любой, в том числе банковский и даже правоохранительных органов.