Кировчане смогут увидеть уникальные «часы Бронникова»

Уникальность «часов Бронникова» заключается в том, что они полостью изготовлены из дерева Фото: muzey43.ru

В музейно-выставочном центре «Диорама» в городе Киров представили уникальный экспонат - «часы Бронникова».

- Наши посетители могут увидеть «русскую диковинку», которая потрясла весь мир в 19 веке - деревянные часы, придуманные и изготовленные вятским мастером Семеном Бронниковым, - рассказали в музее.

Уникальность «часов Бронникова» заключается в том, что они полостью изготовлены из дерева. Всего в музеях мира сохранилось не более 30 изделий вятского мастера. Они хранятся в Государственном историческом музее, Оружейной палате, Эрмитаже, в зарубежных музеях и частных коллекциях. Один экспонат выставлен на своей «исторической родине» - в Кирове.

Одним из экземпляров часов владел российский император Александр II. Наследник царского престола приобрел их в 1837 году, будучи проездом в Вятке. В исторических документах указано, что деревянные карманные часы обошлись ему в 25 рублей (7 серебряных рублей).

Сотрудники музея приглашают горожан и гостей Кирова на экспозицию музея «Вятские народные художественные промыслы», расположенного в МВЦ «Диорама».

- Посетители смогут увидеть лучшие образцы вятских промыслов: кружево, изделия из капа, дымковскую глиняную игрушку, деревянные игрушки и другие, - рассказали сотрудники музея.

Время работы музейно-выставочного центра «Диорама»: с 10.00 до 18.00 часов, в четверг с 12.00 до 20.00.

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