В Кирове с 6 по 21 августа изменится движение автобусов на шести маршрутах

По новому будут ходить 4 городских и 2 пригородных маршрута. Фото: Павел КЛОКОВ

В Кирове изменилось движение автобусов на четырех городских и двух пригородных маршрутах. Это связано с реконструкцией тепловых сетей, из-за которой движение по улице Щорса между Производственной и Ульяновской перекрыли.

Как сообщили в администрации города, по согласованной с ГИБДД схеме объехать этот участок можно по улицам Производственной - Солнечной - Риммы Юровской - Ульяновской.

Соответственно изменены автобусные маршруты:

№ 2 - от ул. Щорса по ул. Производственной - ул. Солнечной - ул. Риммы Юровской - проспекту Строителей, далее существующим маршрутом; обратно тем же маршрутом;

№ 11 - от ул. Производственной по ул. Солнечной - ул. Риммы Юровской - ул. Ульяновской - ул. Энтузиастов, далее существующим маршрутом; обратно тем же маршрутом;

№ 51 - от ул. Щорса по ул. Производственной - ул. Солнечной - ул. Риммы Юровской - ул. Ульяновской - ул. Щорса, далее существующим маршрутом; обратно тем же маршрутом;

№ 53 - от ул. Щорса по ул. Производственной - ул. Солнечной - ул. Риммы Юровской - ул. Ульяновской - ул. Щорса, далее существующим маршрутом; обратно тем же маршрутом;

№ 101 - от ул. Щорса по ул. Производственной - ул. Солнечной - ул. Риммы Юровской - ул. Ульяновской - ул. Щорса, далее существующим маршрутом; обратно тем же маршрутом;

№ 116 - от ул. Щорса по ул. Производственной - ул. Солнечной - ул. Риммы Юровской - ул. Ульяновской - ул. Щорса, далее существующим маршрутом; обратно тем же маршрутом.

По измененным маршрутам автобусы будут ходить до 21 августа.

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