В Кировской области задержали экстремистов

Деятельность экстремистского сообщества пресекли полицейские. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Кировской области задержали участников экстремистского сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Установлено, что 19-летний житель Малмыжского района в 2018 году организовал экстремистское сообщество и вовлек в него двух своих знакомых. Молодые люди придерживались идеологии национал-социализма. На совместных сборах они изучали экстремистскую литературу. Помимо этого, в период существования сообщества его участники совершали преступления. Так, они избили трех граждан. Из-за ненависти к людям неславянской внешности и к тем, кто употребляет наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Сейчас сотрудники полиции продолжают расследование. В рамках уголовного дела изъяты улики, которые свидетельствуют об экстремистской деятельности молодых людей. Кроме того, в квартирах подозреваемых проведены обыски.