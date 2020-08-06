В Кирове Lada Priora и Renault Logan не поделили дорогу

Renault Logan при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем Lada Priora. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло восемь ДТП, в которых 11 человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В среду, 5 августа, в 22.57 на перекрестке Ленина и Современной произошла авария. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Renault Logan при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем Lada Priora под управлением 27-летнего мужчины. В результате аварии травмы получили: водитель и 22-летняя девушка-пассажир Renault, а также 24-летняя девушка-пассажир автомобиля Lada Priora. К счастью, травмы оказались несерьезными и помощь врачей им не понадобилась.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.